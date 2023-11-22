İşte Kenan Yıldız'ın Juventus'a transferindeki perde arkası

A Milli Takım formasıyla Almanya ve Galler maçlarında dikkat çeken performanslar sergileyen Kenan Yıldız, İtalyan basınında da manşetleri süslemeye devam ediyor. Juventus Teknik Dirkektörü Allegri'nin Kenan Yıldız'a Inter karşısında süre verebileceği öne sürülürken siyah-beyazlıların eski scouting şefi Matteo Tognozzi, Kenan Yıldız'ın Bayern Münih'ten Juventus'a transferinde yaşananları anlattı.

TOGNOZZI: KENAN YILDIZ'I BEDELSİZ TRANSFER ETTİK

Juventus'un eski scout şefi Matteo Tognozzi, Tuttosport'a önemli açıklamalarda bulundu. Kenan Yıldız transferi hakkında konuşan Tognozzi, oyuncunun Juventus'a transferi öncesinde yaşananları anlattı.

TOGNOZZİ ŞU İFADELERİ KULLANDI:



"Gerçekte rakamlardan önce kulübün vizyonu gelir. Sunulan sportif proje ve bunun gence ve çevresine nasıl aktarıldığı fark yaratır. Mesele ille de para ya da kulübün prestiji değildir. Kariyer gelişiminin adımlarını her yıl detaylı bir şekilde açıklamak daha önemlidir. Juventus bugün A takıma yükselmenin en kolay olduğu kulüp değil ama genç bir oyuncunun gelişebileceği en iyi kulüp."

"OYUNCULAR İLE KULÜP ARASINDAKİ SİNERJİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Bu alanda, bir yeteneği ve aynı zamanda bir durumu değerlendirirken cesaretleri ve duyarlılıklarıyla belirleyici olan insanlardır. Şu anda Juventus A takımında yer alan gençler iyi futbolcular ama her şeyden önce ortaya çıkmaya uygun bir zihniyete sahip 'doğru' gençler. İnsanlar arasındaki sinerji ve oyuncular ile kulüp arasındaki sinerji çok önemlidir. Yeteneğin 'rahat', 'huzurlu' olduğu bir gerçeklik yaratmalısınız."

"DE LIGT TRANSFERİNİ ETKİLEYECEK DİYE KORKUYORDUK"

"Kenan'ı, sportif direktörleri Salihamidzic'in De Ligt'i bitirmek için Torino'da olduğu günlerde Bayern Münih'ten bedavaya kaptık. Genç Türk'ün Barcelona'ya imza atacağına dair bir söylenti dolaşıyordu ve bir süre kimsenin buna inanmasına izin vermedik... Anlaşmanın 80 milyonun üzerindeki savunma oyuncusu satışına yansımasından korkuyorduk!"

'BOENDE, YILDIZ İLE AYNI SEVİYEDE"

Tognozzi, Juventus A Takımı'na yükselebilecek oyuncular arasında Kenan Yıldız'ı öne çıkardı. Tognozzi, "A takıma çıkması yakın olan Nonge Boende: yeteneği inanılmaz, onu çağdaşları Huijsen ve Yıldız ile aynı seviyeye koyuyorum. Ve sonra Mazur diyorum, 2007'den teknik, fizik ve kişiliğe sahip bir orta saha oyuncusu. Gerçekten harika bir bakış açısı var. Juventus'taki son transferimdi ve şu anda Allegri'nin emri altında olan oyuncuların izinden gitmesi için tüm koşulları görüyorum." şeklinde konuştu.