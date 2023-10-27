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Spor

İşte Konferans Ligi'nde 3. haftanın sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta müsabakaları tamamlandı. İşte alınan sonuçlar.

27 Ekim 2023 Cuma 01:00 - Güncelleme:
İşte Konferans Ligi'nde 3. haftanın sonuçları
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 3-1 yendi.

Türk takımlarından Beşiktaş ise D Grubu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 yenildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-1

Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş: 3-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya): 1-2

Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan): 6-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya): 6-0

Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan): 2-3

Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka): 0-2

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