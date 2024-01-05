İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2024 Cuma / 24 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8465
  • EURO
    32,6616
  • ALTIN
    1962.11
  • BIST100
    7572.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Milan'ın Rade Krunic için tek şartı
Spor

İşte Milan'ın Rade Krunic için tek şartı

Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaşma sağladığı Boşnak futbolcu Rade Krunic için kulübü Milan'ın bir şartı var. Kırmızı siyahlılar oyuncunun satılından alınacak bonservisi peşin istiyor. İşte detaylar...

Fanatik5 Ocak 2024 Cuma 09:59 - Güncelleme:
İşte Milan'ın Rade Krunic için tek şartı
ABONE OL

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli kulübün uzun süredir gündeminde olan Rade Krunic ile ilgili yeni gelişmeler var.

GÖZDEN TAMAMEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin gündeminde olan orta saha oyuncusu Rade Krunic, ligde son haftalarda yedek kulübesinde kalmıştı. Bennacer'in Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi sonrası, kupadaki Cagliari mücadelesinde Boşnak oyuncunun 11'de görev yapması bekleniyordu.

Ancak bu kez de 30 yaşındaki futbolcu, sırt ağrıları olduğu gerekçesiyle kadroya girmedi. Krunic'in bu hamlesinin, Milan ile arasındaki tansiyonu iyice artırdığı belirtildi. İtalyan ekibinin yeni sözleşme teklifini geri çevirdiği için 11'deki yerini kaybeden yıldız futbolcunun artık tamamen gözden çıkartıldığı kaydedildi.

MILAN'IN TEK ŞARTI VAR

Fenerbahçe, daha önce el sıkıştığı başarılı orta saha oyuncusunu 5 milyon Euro civarına kadrosuna katmayı planlıyordu. Milan'ın beklentisi ise en az 7 milyon Euro'ydu.

Ancak İtalyan basınında yer alan haberlere göre yaşanan son gelişmeler sonrası kırmızı siyahlılar, indirime gitti. İtalyan devinin 5 milyon Euro civarında bir rakamı kabul etmeye hazır olduğu belirtildi. Milan'ın tek şartının ise paranın önemli bölümünün peşin olarak ödenmesi.

Yönetim, İsmail Kartal'ın çok istediği Rade Krunic'e, süreci daha fazla uzatmadan en kısa sürede imza attırmak istiyor. Ara transfer döneminin başlayacağı 11 Ocak'a kadar bu işin bitmesi planlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.