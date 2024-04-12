İşte NBA'de gecenin raporu

NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.

BULLS 127-105 PISTONS

Chicago Bulls, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 127-105 mağlup etti.

DeMar DeRozan 39 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla Bulls'a liderlik etti. Nikola Vucevic 27 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma kaydetti. Coby White 18 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle oynadı.

Pistons'ta Marcus Sasser 20 sayı, 5 asist ve 2 top çalmayla mücadele etti. Jalen Duren 20 sayı, 11 ribaund ve 3 asistle bu sezonki 44. double-double'ını yaptı. Jaden Ivey ise 16 sayı, 2 ribaund ve 6 asist kaydetti.

KNICKS 118-109 CELTICS

New York Knicks, TD Garden'da Boston Celtics'i 118-109 devirdi.

Knicks, playofflara kalmayı garantiledikten bir gün sonra aldığı bu galibiyetle Doğu'da hedeflediği ikinci sırada yer alan Milwaukee Bucks'a bir galibiyet daha yaklaşmış oldu. New York'un bu hedefe ulaşması için normal sezonda kalan iki maçını da kazanması, Bucks'ın ise Oklahoma City ve Orlando'daki maçlarını kaybetmesi gerekecek.

Jalen Brunson 39 sayıyla Knicks'in en skorer ismi oldu. Isaiah Hartenstein 11 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparken, Josh Hart 16 sayı ve 16 ribauntla oynadı. Donte DiVincenzo 17 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydetti.

Jayson Tatum 18 sayı, 7 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla Celtics'e liderlik etti. Kristaps Porzingis 14 sayı ve 8 ribauntla oynadı. Jaylen Brown 15 sayı ve 2 ribauntla maçı tamamladı.

JAZZ 124-121 ROCKETS

Utah Jazz, Delta Center'da Houston Rockets'ı 124-121 mağlup etti.

Luke Samanic 22 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla Jazz'de öne çıkan isim oldu. Keyonte George 20 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı. Brice Sensabaugh 17 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle, temsilcimiz Ömer Yurtseven ise 10 sayı ve 5 ribauntla oynadı.

Fred VanVleet, Rockets'ta 42 sayı, 7 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla maçın en skorer oyuncusu oldu. Cam Whitmore 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynadı. Amen Thompson 15 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla double-double yaptı.

WARRIORS 100-92 TRAIL BLAZERS

Golden State Warriors, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 100-92 yendi.

Stephen Curry, 22 sayı, 7 ribaund, 8 asist, 1 top çalma ve 2 blokla Warriors'a liderlik etti. Jonathan Kuminga 19 sayı, 6 ribaund ve bir blokla oynarken, Andrew Wiggins 15 sayı, 5 ribaund, 1 top çalma ve 2 blokla maçı tamamladı.

Trail Blazers'ta Deandre Ayton 25 sayı, 11 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla mücadele etti. Scoot Henderson 18 sayı, 3 ribaund, 12 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Jabari Walker ise 17 sayı, 16 ribaund ve 1 top çalma kaydetti.

PELICANS 135-123 KINGS

New Orleans Pelicans, Golden 1 Center'da ev sahibi Sacramento Kings'i 135-123 mağlup etti.

Pelicans'ta CJ McCollum 31 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Zion Williamson 31 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla, Trey Murphy ise 27 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Kings'te De'Aaron Fox 33 sayı, 5 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla mücadele etti. Harrison Barnes 22 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı. Keegan Murray 22 sayı, 5 ribaund ve 2 top çalmayla oynarken, Domantas Sabonis 18 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma kaydetti.