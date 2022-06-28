İşte Okan Buruk'un biletini kestiği ilk isim

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları dün itibarıyla teknik direktör Okan Buruk yönetiminde start aldı. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

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OKAN BURUK'TAN ÖMER BAYRAM'A VETO!

İddialı bir kadro kurup şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Bu isimlerden birinin de Ömer Bayram olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar. Okan Buruk'un tecrübeli yıldızı yeni sezonda düşünmediği ve yönetimin ayrılık için harekete geçtiği öğrenildi.

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KAMPA GÖRE KARAR VERECEK

Okan Buruk takımdan kiralık olarak veya bonservisiyle gönderilecek olan isimlerin bir kısmına kamp performansına göre karar verecek.

ÖMER BAYRAM KESİN

Takvim'de yer alan habere göre genç hocanın bazı isimlerle ilgili ayrılık kararını yönetime şimdiden ilettiği ve bu futbolculardan birisinin de Ömer Bayram olduğu öğrenildi.

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2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'la nikah tazeleyen Ömer Bayram'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi ve bu sözleşmeden doğan 14 milyon liralık maaş alacağı bulunuyor.