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Spor

İşte Okan Buruk'un Çaykur Rizespor planı!

Ligin bitimine 1o hafta kala kritik Çaykur Rizespor maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın planını hazırladı.

7 Mart 2024 Perşembe 12:21 - Güncelleme:
İşte Okan Buruk'un Çaykur Rizespor planı!
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Çaykur Rizespor'la ile yarın akşam oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın dünkü idmanının bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti.

Beşiktaş deplasmanını hasarsız atlatan ve ligde bitime 10 hafta kala Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğundaki yerini koruyan Sarı-Kırmızılılar, Florya'nın kapılarını dış dünyaya açarken, antrenmanda tüm camiaya birlik ve beraberlik mesajları gönderildi. Teknik patron Okan Buruk, oyuncular arasındaki kenetlenmeden dolayı bir hayli mutlu ve kazanan kadroda artık mecburi olmadıkça değişiklik yapmayı da düşünmüyor.

İLK 11'İ ŞEKİLLENİYOR

Rize karşısında ileri uçta Icardi'ye görev verecek olan Buruk, Arjantinli yıldızın arkasındaki üçlüde yine Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Barış üçlüsünü kullanacak. Merkezde ise sezonun en formda dönemini geçiren Torreira - Kerem Demirbay iş birliği devam edecek. Sağ bekte Aurier yetişmediği için ağrılarla oynamayı sürdüren Kaan Ayhan bir kez daha ilk 11'de başlayacak.

STOPERE BERKAN GEÇEBİLİR

Sol bekte Köhn'ün, sağ stoperde de Sanchez'in yeri garantiydi ancak son idmana sakatlığı nedeniyle çıkmayan yıldız savunmacı için formül bulundu. Okan Buruk, Nelsson'u sağ stopere alıp Berkan Kutlu'yu oraya çekebilir. Sarı kırmızılı takımda Abdülkerim'in de sakatlığı bulunuyor.

Galatasaray'ın Rize karşısındaki en büyük itici gücü ise hiç kuşkusuz taraftarı olacak. İç sahada geçen sezonun 2. haftasından bu yana yenilmezlik serisini sürdüren, bu sezon evindeki tüm lig maçlarını kazanan Cim Bom'u, yarın akşam yine büyük bir destek bekliyor. Biletleri satışa çıktığı gibi tüketen Sarı-Kırmızılılar, Rams Park'ı şölen yerine çevirip Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşüne katkıda bulunmaya hazırlanıyor.

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