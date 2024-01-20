Kupada Ümraniyespor'u yenerek son 16'ya kalan Galatasaray'da gözler artık Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Büyük maçlardaki oyun taktiğiyle başarılı olan Okan Buruk ve teknik heyet, Trabzonspor mücadelesi için de özel bir plan hazırlığında. Tecrübeli hoca, ekibiyle yaptığı toplantılarda rakibin eksik yönlerini belirledi. Son maçlarda oyun anlamında vites düşüren Galatasaray'ın ilk haftalarda olduğu gibi ön alan presiyle başlaması bekleniyor.

DİRENÇ KIRACAK



Bayern Münih ve Manchester United maçlarında sergilenen oyunu sahaya yansıtmak isteyen Okan Buruk, erken bir golle rakibin direncini kırmayı hedefliyor. Trabzonspor savunmasındaki eksiklerden yararlanmayı düşünen tecrübeli teknik adam, pres gücü olarak Torreira'yı kullanacak. Yanında ise Kaan Ayhan'a şans vererek dönen toplara da hakim olacak.

Galatasaray'ın başında 9 derbiye çıkan Okan Buruk, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.