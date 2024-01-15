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Spor

İşte Okan Buruk'un Tete kararı!

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk'u cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine sezon başında takıma kattığı Tete'yi oynatacak. Tete uzun bir aranın ardından yeniden ilk 11 başlayacak.

15 Ocak 2024 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
İşte Okan Buruk'un Tete kararı!
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Galatasaray'da Okan Buruk, Kayserispor karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oynatacağı ismi belirledi.

Cim Bom'da Kerem Aktürkoğlu, cezası sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında formasından uzak kalacak.

UZUN ZAMAN SONRA 11'E DÖNECEK

Sarı kırmızılılarda Kerem'in yerine ise kimin oynayacağı merak konusuydu. Gelen haberlere göre Tete, uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönecek.

TEKNİK HEYETİN İNANCI TAM

Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak transfer edilen ve 20 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan 23 yaşındaki Sambacı, her ne kadar şu ana kadar beklentilerin altında kalsa da sarı-kırmızılı teknik heyet ikinci yarıda bambaşka bir performans ortaya çıkabileceğine inanıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Tete, Galatasaray'da şu ana kadar 23 maçta süre buldu ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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