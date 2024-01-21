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Spor

İşte Okan Buruk'un Trabzon planı! Yol haritası Kadıköy derbisi olacak

Bu akşam Trabzonspor karşısında kritik maça çıkacak olan Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk yol haritasını belirledi. Başarılı çalıştırıcı Kadıköy'de Fenerbahçe karşı kullandığı planı bu akşam da sahaya yansıtacak. İşte detaylar...

Sabah21 Ocak 2024 Pazar 09:59 - Güncelleme:
İşte Okan Buruk'un Trabzon planı! Yol haritası Kadıköy derbisi olacak
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanında Kadıköy'deki Fenerbahçe maçını şablon olarak uygulayacak. Savunma ve orta saha kurgusu aynı olacak.

Son iki sezonda Okan Buruk ile birlikte ezeli rakiplerine karşı etkili performansı ile istediği sonuçlara ulaşan sarı-kırmızılıların, Trabzon deplasmanında yol haritası Kadıköy'deki derbiler olacak.

Bu sezon Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da savunmayı Nelsson-Abdülkerim, orta sahayı Torreira- Kerem Demirbay ikilisi oluşturmuştu. Trabzonspor'a karşı da orta alan aynı omurgadan oluşacak.

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