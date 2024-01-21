Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanında Kadıköy'deki Fenerbahçe maçını şablon olarak uygulayacak. Savunma ve orta saha kurgusu aynı olacak.

Son iki sezonda Okan Buruk ile birlikte ezeli rakiplerine karşı etkili performansı ile istediği sonuçlara ulaşan sarı-kırmızılıların, Trabzon deplasmanında yol haritası Kadıköy'deki derbiler olacak.

Bu sezon Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da savunmayı Nelsson-Abdülkerim, orta sahayı Torreira- Kerem Demirbay ikilisi oluşturmuştu. Trabzonspor'a karşı da orta alan aynı omurgadan oluşacak.