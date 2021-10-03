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Spor

İşte Rizespor - Galatasaray maçının VAR'ı

Süper Lig'in 8. haftasında bugün oynanacak olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Abdülkadir Bitigen görev yapacak.

3 Ekim 2021 Pazar 11:50 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 11:50
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Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray bugün Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan maçı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka.

Rizespor - Galatasaray maçının VAR hakemi de belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdülkadir Bitigen oturacak. AVAR görevinde ise Oğuzhan Uğurlu yer alacak.

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