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İşte Şenol Güneş'in yeni oyun planı

Transferin son gününde Dortmund'tan Shinji Kagawa'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta oyun planında büyük değişimler olacak.

  • Sabah
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Babel'le yolları ayıran Siyah-Beyazlılar'da üç sezondur istikrarla uygulanan sistem güncellenecek. Adem Ljajic'in artık 10 numara pozisyonunda değil sol kanatta görev yapması bekleniyor.
 
Yeni transfer Kagawa ise Burak Yılmaz'ın arkasında oynayacak, zaman zaman forveti ikileyecek.
 
TOPLA OYNAMA ORANI YÜKSELECEK
 
Yeni sistemde kanattan sürekli orta yapmak alışkanlığı, yerini pas oyununa bırakacak. Beşiktaş artık daha çok göbekten hücum edecek ve Burak Yılmaz'ı savunma arkasına kaçırmak ana hedef olacak. Ljajic, Medel, Kagawa ve Dorukhan gibi pas yüzdesi yüksek isimlerle takımın topla oynama oranının da yükseltilmesi hedefleniyor.
 

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