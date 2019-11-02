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İşte Süper Lig devlerinin hedefindeki 5 yerli yıldız

Yerli futbolcu arayışlarını sürdüren Süper Lig devleri, 5 oyuncuyu listeye dahil etti.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in ‘yabancı sayısı kuralında değişiklik yapacağız’ açıklamaları Süper Lig kulüplerine açık bir mesaj olarak giderken, takımların yerli oyuncu girişimlerine şimdiden başladığı belirtildi.
 
SÜPER LİG'DE 5 FUTBOLCU TAKİP EDİLİYOR
 
Gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da yerli, kaliteli futbolcu arayışlarına çıkan kulüplerin yoğun bir mesai içerisinde olduğu kaydedilirken, özellikle 4 büyüklerin scoutlarının 5 oyuncuyu listelerine dahil ettikleri ifade edildi. Süper Lig’de oynadıkları futbolla hayli dikkat çeken 5 yıldızdan ilk sırayı Sivasspor’un orta sahası Emre Kılıç alırken, ikinci sırada se Nazım Sangare’nin bulunduğu bildirildi.
 
Bu sezon Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor’da  5 maçta oynayan Doğukan Sinik’in dikkatle takip edildiği öğrenilirken, Sivasspor’un bir başka yıldızı Mert Hakan Yandaş ve Kayserispor’un kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu için de bol bol not tutulduğu anlaşıldı.

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