İşte Süper Lig'de 21. haftanın maçları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)