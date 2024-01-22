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Spor

İşte Süper Lig'de 22. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 12:24 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de 22. hafta hakemleri
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker

20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

24 Ocak Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

25 Ocak Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek

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