İşte Süper Lig'de 22. haftanın maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

2 Şubat Perşembe:

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)