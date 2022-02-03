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Spor

İşte Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:43
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Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Göztepe-Altay: Sarper Barış Saka

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