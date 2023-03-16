İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2023 Perşembe / 24 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9989
  • EURO
    20,1781
  • ALTIN
    1172.76
  • BIST100
    5196.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri
Spor

İşte Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

IHA16 Mart 2023 Perşembe 11:50 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 26. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

18 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Ali Şansalan

19 Mart Pazar

16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.