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Spor

İşte Süper Lig'de haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak Trabzonspor-Konyaspor ve MKE Ankaragücü-Antalyaspor maçları ile başlayacak.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 10:35 - Güncelleme:
İşte Süper Lig'de haftanın programı
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Futbolda Trendyol Süper Lig'in 12. haftası yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor maçlarıyla başlayacak 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor (Eryaman)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

12 Kasım Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

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