İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2024 Çarşamba / 22 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7813
  • EURO
    32,6923
  • ALTIN
    1975.19
  • BIST100
    7552.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte THY Euroleague'de 19. hafta programı
Spor

İşte THY Euroleague'de 19. hafta programı

THY Euroleague'de 19. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. İlk maç Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak.

IHA3 Ocak 2024 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
İşte THY Euroleague'de 19. hafta programı
ABONE OL

THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 19. hafta maçlarla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, Litvanya'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Euroleague yönetiminin aldığı karar doğrultusunda müsabaka, Litvanya'nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena'da oynayacak. Bu hafta Efes de İspanyol takımı Real Madrid'de konuk olacak. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ise İspanya deplasmanında Valencia Basket ile mücadele edecek.

Euroleague'de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv

22.00 ASVEL - Zalgiris Kaunas

22.00 Kızılyıldız - Partizan

22.15 Olympiakos - Monaco

5 Ocak Cuma

22.00 ALBA Berlin - Virtus Bologna

22.30 Barcelona - Baskonia

22.30 Olimpia Milano - Bayern Münih

22.30 Valencia Basket - Panathinaikos

22.45 Real Madrid - A. Efes

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.