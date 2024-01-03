İşte THY Euroleague'de 19. hafta programı

THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 19. hafta maçlarla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, Litvanya'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Euroleague yönetiminin aldığı karar doğrultusunda müsabaka, Litvanya'nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena'da oynayacak. Bu hafta Efes de İspanyol takımı Real Madrid'de konuk olacak. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ise İspanya deplasmanında Valencia Basket ile mücadele edecek.

Euroleague'de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv

22.00 ASVEL - Zalgiris Kaunas

22.00 Kızılyıldız - Partizan

22.15 Olympiakos - Monaco

5 Ocak Cuma

22.00 ALBA Berlin - Virtus Bologna

22.30 Barcelona - Baskonia

22.30 Olimpia Milano - Bayern Münih

22.30 Valencia Basket - Panathinaikos

22.45 Real Madrid - A. Efes