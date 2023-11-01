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Spor

İşte THY Euroleague'de 6. hafta programı

Euroleague'de 6. hafta maç programı belli oldu. Turnuvada heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 5 karşılaşma ile devam edecek.

IHA1 Kasım 2023 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
İşte THY Euroleague'de 6. hafta programı
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THY Euroleague'de 6. hafta yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

Euroleague'de 6. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız, Bayern Münih'i konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe, evinde Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. A. Efes de İtalyan ekibi Virtus Bologna'nın misafiri olacak. Ligde bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Real Madrid müsabakası ise ertelendi.

Euroleague'de 6. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Kızılyıldız - Bayern Münih

20.45 Fenerbahçe - Olympiakos

21.00 Zalgiris Kaunas - ASVEL

22.30 Valencia Basket - ALBA Berlin

22.30 Olimpia Milano - AS Monaco

3 Kasım Cuma

22.30 Barcelona - Panathinaikos

22.30 Baskonia - Partizan .

22.30 Virtus Bologna - A. Efes

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