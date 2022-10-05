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Spor

İşte Trabzonspor'un Monaco maçı kadrosu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında yarın Monaco ile deplasmanda yapacağı karşılaşma için Fransa'ya gitti.

AA5 Ekim 2022 Çarşamba 13:11 - Güncelleme:
İşte Trabzonspor'un Monaco maçı kadrosu
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan bordo-mavili kafile, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Fransa'nın Nice şehrine hareket etti. Karadeniz ekibi, buradan kara yoluyla Monaco'ya geçecek.

Kafilede, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca yer almadı.

Karadeniz ekibinin 24 futbolcudan oluşan kafilesinde şu isimler bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Gbamin, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok ve Gomez."

Bu arada bazı yöneticiler de kafileyle Fransa'ya hareket etti.

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