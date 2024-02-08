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Spor

İşte Trendyol Süper Lig'de 25. hafta programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak. Adana Demirspor ile Kasımpaşa'nın karşılaşacağı maç saat 20.00'de başlayacak.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
İşte Trendyol Süper Lig'de 25. hafta programı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak Süper Lig'in 25. haftasının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

10 Şubat Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

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