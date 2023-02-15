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Spor

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının programı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarının ilk ayağı, yarın oynanacak.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının programı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın 8 maçla başlayacak.

Ajax ile Union Berlin arasındaki karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabı ilk ayağının maç programı (TSİ) şöyle:

20.45 Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

20.45 Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya)

20.45 Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)

23.00 Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

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