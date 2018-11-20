İşte UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam oynanan karşılaşmaların sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 9 maçla devam etti.

UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç yapıldı. Portekiz, İsviçre ve İngiltere'den sonra Hollanda, turnuvada yarı finale çıkan son takım oldu.

Hollanda, A Ligi 1. Grup maçında konuk olduğu Almanya ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla grupta 7 puanlı Hollanda, Fransa'nın önünde UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Ukrayna'nın A Ligi'ne çıkma hakkı kazandığı B Ligi 1. Grup'taki son maçta Çekya, evinde Slovakya'yı 1-0'lık skorla geçti. Bu sonucun ardından Slovakya, C Ligi'ne düştü.

B Ligi 4. Grup'ta daha önce A Ligi'ne çıkmayı garantileyen Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti. Danimarka, son maçlar öncesi C Ligi'ne düşmesi kesinleşen İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı.

Norveç, C Ligi 3. Grup'ta konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-0 yenerek 13 puana ulaştı ve Bulgaristan'ın önünde adını B Ligi'ne yazdırdı. Grupta Bulgaristan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Slovenya, D Ligi'ne düşen takım oldu.