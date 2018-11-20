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İşte UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam oynanan karşılaşmaların sonuçları

UEFA Uluslar Ligi - Portekiz, İngiltere ve İsviçre'nin ardından Hollanda, yarı finale kalan son takım oldu.

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UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 9 maçla devam etti.

UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç yapıldı. Portekiz, İsviçre ve İngiltere'den sonra Hollanda, turnuvada yarı finale çıkan son takım oldu.

Hollanda, A Ligi 1. Grup maçında konuk olduğu Almanya ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla grupta 7 puanlı Hollanda, Fransa'nın önünde UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Ukrayna'nın A Ligi'ne çıkma hakkı kazandığı B Ligi 1. Grup'taki son maçta Çekya, evinde Slovakya'yı 1-0'lık skorla geçti. Bu sonucun ardından Slovakya, C Ligi'ne düştü.

B Ligi 4. Grup'ta daha önce A Ligi'ne çıkmayı garantileyen Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti. Danimarka, son maçlar öncesi C Ligi'ne düşmesi kesinleşen İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı.

Norveç, C Ligi 3. Grup'ta konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-0 yenerek 13 puana ulaştı ve Bulgaristan'ın önünde adını B Ligi'ne yazdırdı. Grupta Bulgaristan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Slovenya, D Ligi'ne düşen takım oldu.

D Ligi 1. Grup'ta Gürcistan, sahasında Kazakistan'ı 2-1 mağlup ederek 16 puana yükseldi ve C Ligi'ne çıktı. D Ligi 4. Grup'ta ise Makedonya, evinde Cebelitarık'ı 4-0 yenerek 15 puana ulaştı ve C Ligi'ne çıktı.

Uluslar Ligi'nin 6. haftası bugün yapılacak 7 maçla sona erecek ve grup maçları tamamlanacak. Günün öne çıkan karşılaşmasında, Türkiye'nin de yer aldığı B Ligi 2. Grup'ta İsveç, Rusya'yı konuk edecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi 

1. Grup: Almanya-Hollanda: 2-2

- B Ligi 

1. Grup: Çekya-Slovakya: 1-0 

4. Grup: Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti: 0-0

- C Ligi 

3. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç: 0-2 / Bulgaristan-Slovenya: 1-1

- D Ligi 

1. Grup: Gürcistan-Kazakistan: 2-1 / Andorra-Letonya: 0-0 

4. Grup: Makedonya-Cebelitarık: 4-0 / Lihtenştayn-Ermenistan: 2-2 

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