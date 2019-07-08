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İşte Vedat Muriç transferinin perde arkası

Birkaç aydır transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Vedat Muriç transferi dün itibariyle nihayete erdi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği golcü futbolcu, tercihini Sarı-Lacivertlilerden yana kullandı. Muriç’in yaptığı tercihte Ersun Yanal’ın büyük payının olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, Vedat Muriç’i hangi sözlerle ikna etti? Transferin perde arkasında neler yaşandı?
 
2 MILYON EURO ÜCRET ALACAK
 
Bu düelloda Vedat'ın sarı-lacivertlileri tercih etmesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal aktif rol oynadı. Yanal, Kosovalı golcüye, "Benim takımdaki birinci golcüm olacaksın. Sana inanıyorum ve seni takımımda görmeyi çok istiyorum" dedi. Vedat da menajeri Haluk Canatar'la gerçekleştirdiği görüşmede bu diyalogun kendisini etkilediğini söyledi. 25 yaşındaki santrfor Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon Euro kazanacak. Galatasaray'ın ise Vedat'a sunduğu teklifin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
 
2.5 AYDA NELER YAŞANDI?
 
 F.Bahçe, Nisan ayında Rize yönetimiyle Vedat transferi için ilk görüşmeyi yaptı. Taraflar el sıkıştı.
 
 Sarı-lacivertliler, UEFA kriterleri nedeniyle beklemeye geçerken Galatasaray devreye girdi.
 
 İki ezeli rakibin Vedat'ı istemesi Ç.Rize Kulübü'nün iştahını kabarttı.
 
 Mavi-yeşilliler, bu transferden en kârlı şekilde çıkmak için beklemeye geçti.
 
 Fenerbahçe, para yanında oyuncu takası ile transferi yeniden ateşledi.
 
 Vedat'ın menajeri Haluk Canatar, G.Saray'a söz verdiklerini ve bu sözden dönemeyeceklerini söyledi.
 
 Ve dün itibariyle Fenerbahçe, Vedat'ı resmen renklerine bağladı.
 
HEM RİZE HEM DE VEDAT KAZANDI
 
VEDAT Muriç Fenerbahçe'den 4 yıl için 8 milyon Euro (yaklaşık 50 milyon TL) alacak. Oyuncunun alacağı para gol başı ve maç başı ücretleriyle artacak. Kulübü Rizespor ise 3.5 milyon Euro bonservis ücretinin yanı sıra Oğuz Kağan (kiralık), Mahsun Çapkan (kiralık), Tarık Çetin (Bonservis) ve henüz netleşmeyen bir oyuncuyu daha bonservisiyle kadrosuna katarak önemli bir transfer başarısına imza attı.
 
(Sabah)

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