İşte Vodafone Park, Ülker Stadı ve Trabzon'da maç yönetemeyen hakemler

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maçta çok tartışılan penaltıya imza atan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın dinlendirilmesi kararı, zaten kaotik bir ortamda olan Türk futbolunu iyice karıştırdı. Başkanlığını Fikret Orman'ın yaptığı Kulüpler Birliği Vakfı, bu karar tepki gösterip vazgeçilmesini istedi ve ortak bir bildiri yayınladı. 17 kulübün hedef aldığı Galatasaray da tepki gösterdi.

Sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, başka takımların maçlarına verilmeyen hakemleri işaret etti. Birliği bildirinden sonra gözler, yıllardır Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarına verilmeyen hakemlere ve atamalarını yapan Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) çevrildi.

İşte Cengiz'in işaret ettiği o hakemler:

CÜNEYT ÇAKIR

19 Eylül 2015'te oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçından bu yana bordo mavililerin maçlarına çıkamıyor.

METE KALKAVAN

5 Kasım 2016'da oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçının ardından 25 Ağustos 2018'de bordo mavililerin karşılaşmasını yönetti.

BÜLENT YILDIRIM

24 Nisan 2016'daki Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinden bu yana bordo mavililerin maçına çıkamadı. 27 Aralık'taki Konyaspor - Trabzonspor kupa maçında barışmak için sahadaydı.

ÖZGÜR YANKAYA

23 Şubat 2015'te oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçından bu yana tam 3 yıldır Kadıköy'e çıkamıyor.

HALİS ÖZKAHYA

11 Kasım 2012'den bu yana 5 yıldır Kadıköy'de düdük çalamıyor. Sebep 16 Aralık 2012'deki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi...

HÜSEYİN GÖÇEK

3 Aralık 2016'da oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının ardından 14 Mayıs 2018 tarihine kadar Fenerbahçe maçı verilmedi.

BARIŞ ŞİMŞEK

3 Temmuz sürecinden bu yana Trabzonlu hakem, Fenerbahçe maçlarına çıkamıyor.

ALİ PALABIYIK

23 Eylül 2017'deki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından siyah beyazlıların maçlarına verilmiyor.