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Spor

İşte voleybolda haftanın programı

Bu hafta oynanacak olan Sultanlar Ligi 25. hafta maçları ile Efeler Ligi'nin 24. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

AA8 Mart 2024 Cuma 09:50 - Güncelleme:
İşte voleybolda haftanın programı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25'inci hafta maçları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

AXA SİGORTA EFELER LİGİ

Yarın:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Antakya Merkez)

14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Cizre)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Ordu Ünye)

17.00 Ziraat Bankkart-Bigadiç Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Arkas Spor-Develi Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Cengiz Göllü)

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

Yarın:

18.30 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)

10 Mart Pazar:

14.00 Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin (Adana ASKİ Atatürk)

15.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)

15.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT (Aydın Mimar Sinan)

18.00 Beşiktaş Ayos-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel Voleybol)

19.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)

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