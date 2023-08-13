2024 yazında oynanacak EURO 2024 öncesi İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini istifa etti. Roberto Mancini'nin istifasının ardından, İtalya Milli Takımı'nda teknik direktörlük için Antonio Conte'nin adı anılmaya başlandı.
ROBERTO MANCİNİ'DEN SÜRPRİZ KARAR
Roberto Mancini'nin İtalya Futbol Federasyonuyla yaptığı görüşme sonrası yolları ayırma konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN OLACAK
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, tecrübeli İtalyan teknik adam ile anlaşmaya vardı.
Tecrübeli teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
MİLLİ TAKIMDA 2.13 PUAN ORTALAMASI YAKALADI
İtalya Milli Takımı ile toplam 61 maça çıkan Roberto Mancini 39 galibiyet, 9 yenilgi ve 13 beraberlik aldı. İtalyan teknik adam, milli takımda maç başına 2.13 puan ortalaması yakaladı.