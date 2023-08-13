İSTANBUL 28°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte yeni takımı! Roberto Mancini'den beklenmedik imza
Spor

İşte yeni takımı! Roberto Mancini'den beklenmedik imza

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini görevinden istifa etti. Başarılı teknik adamın yeni adresi ise belli oldu. İşte detaylar...

13 Ağustos 2023 Pazar 18:48 - Güncelleme:
İşte yeni takımı! Roberto Mancini'den beklenmedik imza
ABONE OL

2024 yazında oynanacak EURO 2024 öncesi İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini istifa etti. Roberto Mancini'nin istifasının ardından, İtalya Milli Takımı'nda teknik direktörlük için Antonio Conte'nin adı anılmaya başlandı.

ROBERTO MANCİNİ'DEN SÜRPRİZ KARAR

Roberto Mancini'nin İtalya Futbol Federasyonuyla yaptığı görüşme sonrası yolları ayırma konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN OLACAK

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, tecrübeli İtalyan teknik adam ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

MİLLİ TAKIMDA 2.13 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

İtalya Milli Takımı ile toplam 61 maça çıkan Roberto Mancini 39 galibiyet, 9 yenilgi ve 13 beraberlik aldı. İtalyan teknik adam, milli takımda maç başına 2.13 puan ortalaması yakaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.