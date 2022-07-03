Uzun süren pazarlıkların ardından Roma sonunda Zeki Çelik'i kadrosuna kattı. Lille'in Türk sağ beki, iki kulüp arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştı.

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ZEKİ ÇELİK ROMA'DA

Fiumicino Havalimanı'nda basın mensupları tarafından görüntülenen Zeki Çelik önce sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından yeni takımı Roma ile sözleşme imzalayacak.

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BONSERVİSİ 7 MİLYON, MAAŞI 2 MİLYON AVRO

İtalyan kulübü, Lille'e Zeki'nin bonservisi için 7 milyon avro ödeyecek. Türk futbolcu ise yıllık 2 milyon avro maaş alacak.

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İLK İDMANDA YER ALACAK

Bu arada Roma, 5 Temmuz Salı günü teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayacak ve Zeki Çelik de ilk idmanda yer alacak.

Star Gazetesi