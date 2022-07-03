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Spor

İşte Zeki Çelik'in yeni takımı! Havalimanında görüntülendi...

Zeki Çelik uzun süren pazarlıkların sonucunda Lille'den Roma'ya transfer oldu. İşte sağlık kontrolünden geçmek için Roma'ya ulaşan Zeki Çelik'in sözleşmesinin detayları...

Star Gazetesi3 Temmuz 2022 Pazar 16:55 - Güncelleme:
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Uzun süren pazarlıkların ardından Roma sonunda Zeki Çelik'i kadrosuna kattı. Lille'in Türk sağ beki, iki kulüp arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştı.

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ZEKİ ÇELİK ROMA'DA

Fiumicino Havalimanı'nda basın mensupları tarafından görüntülenen Zeki Çelik önce sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından yeni takımı Roma ile sözleşme imzalayacak.

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BONSERVİSİ 7 MİLYON, MAAŞI 2 MİLYON AVRO

İtalyan kulübü, Lille'e Zeki'nin bonservisi için 7 milyon avro ödeyecek. Türk futbolcu ise yıllık 2 milyon avro maaş alacak.

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İLK İDMANDA YER ALACAK

Bu arada Roma, 5 Temmuz Salı günü teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayacak ve Zeki Çelik de ilk idmanda yer alacak.

Star Gazetesi

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