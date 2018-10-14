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İsveç basını Türkiye'nin Rusya mağlubiyetini manşetlere taşıdı

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya 2-0 yenilmesi, aynı gruptaki İsveç'in basınında da geniş yer aldı.

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Rusya'ya 2-0 yenilmesi, İsveç basınında geniş yer buldu.

"Skor, İsveç için kabus"

Ülkenin önde gelen gazetesi Expressen, "Skor, İsveç için kabus" başlığını atarken, Türkiye'nin İsveç'e yenilmesinin ardından İsveç'in liderlik şansının zora girdiği belirtildi.

"Ruslar Uluslar Ligi'ni garantiye aldı" başlığını kullanan Aftonbladet gazetesi, sonucun İsveç'e de yaramadığının altını çizdi.

"Fenerbahçe'nin futbolcusu galibiyeti hazırladı"

İsveç devlet televizyonu SVT'nin internet sayfasında ise karşılaşmayla ilgili "Fenerbahçe'nin futbolcusu galibiyeti hazırladı" ifadesi kullanıldı.

(AA)

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