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İsveç'te yılın futbolcusu ödülü Victor Nilsson Lindelöf'e verildi

Manchester United'ın defans oyuncusu Victor Nilsson Lindelöf, 'İsveç'te yılın futbolcusu' seçildi, 'yılın golcüsü' ödülü Zlatan İbrahimoviç'e verildi.

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Lindelöf, İsveç'te yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülüne ilk kez layık görüldü. Daha önce 11 kez bu ödülü alan Zlatan İbrahimoviç ise yılın golcüsü ödülünü kazandı.

Gecede, Roma'nın kalecisi Robin Olsen "yılın kalecisi", İsveç Milli Takımı'nın kaptanı Andreas Granqvist ise "yılın defans oyuncusu" ödüllerini aldı.

"Rövanşı almak istiyoruz"

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Globen Arena'da gerçekleştirilen ödül töreninde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Andreas Granqvist, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da Türkiye ile zorlu bir rövanş maçına çıkacaklarını söyledi.

Türkiye'de zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten Granqvist, "Evimizde dramatik bir şekilde Türkiye'ye karşı kaybettik. Rövanşı almak istiyoruz. Türkiye'nin çok iyi forvet oyuncuları var. Biz de son Rusya maçında iyiydik. En azından ikincilik şansımızı devam ettirmek için Türkiye'yi yenmemiz gerektiğinin bilincindeyiz." dedi.

İsveç'te yılın futbolcusu seçilen Victor Nilsson Lindelöf ise Rusya maçından önce Türkiye maçını düşündüklerini dile getirdi.

Lindelöf, şöyle konuştu:

"Yolumuza devam etmek için zorlu bir Türkiye maçı bizi bekliyor. Evimizde oynayacağımız Rusya maçından önce Türkiye'yi yenmek zorundayız. Yarından itibaren Türkiye maçının hazırlıklarına başlayarak maça konsantre olacağız."

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