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İtalya Ermenistan'a gol yağdırdı: 9-1

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde üç grupta son hafta maçları oynandı.

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Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.
 
Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda şampiyonaya gitme mücadelesi veren İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka karşı karşıya geldi. Deplasmanda İrlanda ile 1-1 berabere kalan Danimarka, 16 puanla ikinci olarak şampiyonaya katılma hakkını elde etti.
 
Cebelitarık'ı deplasmanda 6-1 mağlup eden İsviçre de 17 puanla grup birincisi olarak EURO 2020 biletini aldı.
 
F Grubu'nda şampiyonaya katılmayı daha önce garantileyen takımlardan İspanya, sahasında Romanya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek grubu 26 puanla lider tamamladı. İsveç de sahasında Faroe Adaları'nı 3-0 yenerek 21 puanla grup ikincisi oldu.
 
Bu grupta oynanan diğer maçta Norveç, Malta'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, galibiyet golünü Trabzonsporlu Alexander Sörloth attı.
 
J Grubu'nda yer alan Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, sahasında Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederek gecenin en farklı galibiyetini elde ederken, grubu da 30 puanla lider tamamladı. Yunanistan'a deplasmanda 2-1 yenilen Finlandiya da 18 puanla ikinci olarak şampiyonaya katılma hakkını kazandı.
 
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
 
- D Grubu
 
Cebelitarık-İsviçre: 1-6
 
İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka: 1-1
 
- F Grubu
 
İspanya-Romanya: 5-0
 
Malta-Norveç: 1-2
 
İsveç-Faroe Adaları: 3-0
 
- J Grubu
 
İtalya-Ermenistan: 9-1
 
Liechtenstein-Bosna Hersek: 0-3
 
Yunanistan-Finlandiya: 2-1
 

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