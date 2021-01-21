21 Ocak 2021 Perşembe 01:25 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 01:25

Serie A'nın son şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası şampiyonu Napoli, Mapei Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Juventus, Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 64. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Napoli, VAR incelemesi sonrası 79. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Lorenzo Insigne, meşin yuvarlağı dışarı attı ve eşitlik şansını harcadı.

90+5. dakikada Juventus, Alvaro Morata'nın golüyle skoru 2-0 yaptı.

Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Juventus, İtalya Süper Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, bu kupayı en çok kazanan takım unvanını da elinde bulunduruyor.

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral, kas ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.