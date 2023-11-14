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Spor

İtalya'da gündem Ante Rebic: Rebic adeta yanıyor

Beşiktaş'ta son maçlarda yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken Ante Rebic, İtalya'da gündem oldu. Çizme basını, Hırvat yıldızın performansı için 'Rebic yanıyor' ifadelerini kullandı.

Akşam14 Kasım 2023 Salı 09:33 - Güncelleme:
İtalya'da gündem Ante Rebic: Rebic adeta yanıyor
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Sezon başında İtalyan ekibi Milan'dan transfer olan ancak bekleneni veremeyen Ante Rebic, son dönemde oyununu yukarı çekmeye başladı.

Son 3 karşılaşmada 3 asist yaparak skor yüküne büyük destek veren Hırvat futbolcunun Başakşehir'i deviren golde yaptığı muhteşem asist ve harika oyunu, İtalya'yı da salladı. Pianetamilan adlı internet sitesinin "Beşiktaşlı Ante Rebic yanıyor" manşeti ile verdiği haberde, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yükselen grafiğine vurgu yapıldı.

GİDEBİLECEĞİ KONUŞULUYORDU

Haberin detayında ise şu ifadelere yer verildi: "Ante Rebic geçtiğimiz haftalarda dönemin teknik sorumlusu Burak Yılmaz tarafından idmandan kovulmuştu. 30 yaşındaki oyuncunun ocak ayı gibi erken bir tarihte Türk kulübüne veda edilebileceği konuşuluyordu. Ancak Hırvat oyuncu, yapılan yorumlara sert bir şekilde yanıt vermesini bildi. Son 3 maçta performansını yukarı çıkardı. Başakşehir maçında harika bir asist yaptı. Kalitesini hatırlatmasını da bildi."

MİLAN'A YÜZDE 20 PAY VERİLECEK

Piyasa değeri 5 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyor. Sezon başında Milan'a bir bedel ödenmedi. Ancak 2 milyon euroluk bir bonus hakkı bulunuyor. Rebic'in sonraki satışındandan da İtalya ekibine yüzde 20 pay hakkı verilecek.

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