İtalya'da gündem Vincenzo Montella

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'nın basınında gündemden düşmüyor.

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR HAYAT"

Repubblica, daha önce Adana Demirspor'u Avrupa arenasına taşıyan 49 yaşındaki İtalyan teknik adam için bazı değerlendirmelerde bulundu. Montella'nın Türkiye'ye aşık olduğu vurgulanan haberde şu ifadelere yer verildi: "Montella, Türkiye'de yeni hayat... Taraftarlara milli gururu yansıtan bir Türkiye sözü verdi. Montella yeni yerine aşık olduğu için onlar gibi konuşuyor. Türkiye ona kendini toparlayabileceği bir yer teklif etti.

"YENİ İMPARATOR OLMAK İSTİYOR"

Sadece ilk üç sıranın Şampiyonlar Ligi'ne layık olduğu yıllarda Fiorentina'yı üç kez dördüncü yapmıştı ve ardından hikâyesi hızla çöktü. Milano'da olduğu dönemde yaptığı yürek parçalayıcı açıklama, bugüne çok uzak. 'Bir süredir cenazemi canlı izliyorum' dedi ve işten çıkarılmayı ima etti. 'Burada her şey farklı, günde beş vakit namaz kılıyoruz ve bu hoşuma gidiyor, bu inanmak demektir.' 49 yaşındaki Teknik Direktör Montella, Türk futbolunun yeni imparatoru olmak istiyor. Taraftarlara duyurduğu, yepyeni Türkiye'sinde, Zeki Çelik, Juventus'un genç oyuncusu Kenan Yıldız ve Çalhanoğlu var.

"CENK TOSUN'A İLHAM VERECEK

Real Madrid'in iyileşme dönemindeki oyuncusu Arda Güler... Ancak İtalyan çalıştırıcının Adana'da yetiştirdiği, şu anda Leicester City'de hızlı kanat oyuncusu olan Yunus Akgün var ki onu çok seviyor. Bu arada Vincenzo Montella'nın tecrübeli santrfor Cenk Tosun'a onu taklit etmesi için ilham vermesi gerekecek. Orta sahada ise Benfica'nın Enzo Fernandez'in yerini devralması için 30 milyon ödediği Orkun Kökçü var; savunmada Merih Demiral, 25 yaşında Suudi futbolunun pençesine düşmesine rağmen İtalya Serie A'da olduğu gibi uluslararası alanda da oldukça fazla deneyime sahip."

İLK MAÇINDA GALİBİYET ALDI

A Milli Takım'ın başında Hırvatistan deplasmanında ilk maçına çıkan Vincenzo Montella, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.