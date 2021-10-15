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Spor

İtalya'da Mario Balotelli çılgınlığı! Gündemden düşmüyor: Bir destekte yıldız isimden geldi

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli için İtalya Milli Takımı iddiaları her geçen gün artmaya devam ederken bir açıklamada Karagümrük forması giyen Lucas Biglia'dan geldi. Biglia, 'Mario Balotelli çok güçlü, milli takıma dönebilir' derken Roberto Mancini de, 'Onunla uzun süre birlikte çalıştım. Kimse bu takımdan dışlanmış değil.' diyerek yıldız oyuncuya yeşil ışık yaktı.

Star.com.tr15 Ekim 2021 Cuma 08:14 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 08:14
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Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli Türkiye'de gösterdiği performansla eski günlerine dönüş sinyali verirken ülkesi İtalya'da da yakından takip ediliyor. İtalyanların Balotelli için İtalya Milli Takımı'na geri döner mi sorusu tartışmalara sebep olurken son olarak konuya Fatih Karagümrük'te forma giyen Lucas Biglia da katıldı.

"MARIO BALOTELLI ÇOK GÜÇLÜ, MİLLİ TAKIMA DÖNEBİLİR"

Karagümrük'te forma giyen İtalyan futbolcu Lucas Biglia, Mario Balotelli'nin teknik özelliklerinden ve milli takıma olası dönüşünden bahsetti. Sky Sport'a konuşan Biglia şu sözleri söyledi: Mario çok güçlü bir oyuncu. Çalışması ve fiziksel olarak %100'e dönmesi gerekiyor. İtalya Milli Takımı'na dönmesi harika olur. Balotelli performans olarak harika durumda. Milli takıma dönebilir.

MANCINI, BALOTELLI'YE YEŞİL IŞIK YAKTI

Son olarak İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Süper Lig'de iyi bir form yakalayan Mario Balotelli'ye kapılarını açmıştı.

İtalya ile Euro 2020 şampiyonluğu yaşayan Roberto Mancini, Sport Festival'de yaptığı açıklamalarda tecrübeli golcünün millî formaya dönüşünün kendisine bağlı olduğunu dile getirdi:

"Onunla uzun süre birlikte çalıştım. Kimse bu takımdan dışlanmış değil, İtalya Millî Takımı'nın kapıları her zaman herkes için açıktır, bu tamamen ona bağlı bir durum."

Star.com.tr

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