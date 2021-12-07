İtalya'da Tolgay Arslan fırtınası! ''Udinese için bir nimet''

Star.com.tr 7 Aralık 2021 Salı 11:41 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 11:41

Tolgay Arslan'ın takımı Udinese, İtalya Serie A'nın 16. haftasında Empoli'ye konuk oldu. Carlo Castellani Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 3-1 glaip ayrıldı.

Empoli'ye 3 puanı getiren golleri, 49. dakikada Petar Stojanovic, 59. dakikada Nedim Bajrami ve 78. dakikada Andrea Pinamonti attı. Udinese'nin tek golü 22. dakikada Gerard Deulofeu'den geldi.

TOLGAY ARSLAN'A 5,5-6 PUAN

Tolgay Arslan İtalyanları mest etti! "Cesaret, teknik ve soğukkanlılık..." Geçen hafta takımının Lazio ile 4-4 berabere kaldığı maçta sonradan oyuna giren ve 90+9'da attığı golle beraberliği sağlayan, bu kez ilk 11'de yer aldı. Tolgay 65. dakikada yerini Ignacio Pussetto'ya bıraktı.

Tolgay Arslan'ın Empoli - Udinese maçındaki performansını değerlendiren İtalyan basını, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna 10 üzerinden 5,5 ile 6 arasında değişen puanlar verdi. İtalyanların Tolgay hakkındaki yorumları şöyle:

"TOLGAY ARSLAN UDINESE İÇİN BİR NİMET"

Tuttomercatoweb: "Lazio maçının kahramanı, 38. dakikada uzaktan sert bir şutla Empoli kalecisi Vicario'yu meşgul etti ve geçen haftaki başarısını tekrarlamak istedi. Böyle fiziksel bir takıma geometrik oyunuyla hizmet etmesi adeta bir nimet gibi." (6 puan)

"TAKIMA DİRİLİK VE DÜZEN KATTI"

Calcio Mercato: "İlk yarıdaki oyunuyla takıma düzen ve dirilik verdi. Ardından takımın geri kalanıyla birlikte battı" (5,5 puan)

"TAKIM ARKADAŞLARI DESTEKLEMİYOR"

Tuttosport: "Geometrik oyunu sahip ancak takım arkadaşları tarafından her zaman doğru şekilde desteklenmiyor" (6 puan)

"LAZİO MAÇINDAKİ BAŞARISINI TEKRARLAMAK İSTEDİ"

Mondo Udinese: Lazio maçındaki başarısını 38. dakikada uzak mesafeli bir şutla tekrarlamaya çalıştı ancak kaleci Vicario topu çeldi. Oyun sırasında birçok top çaldı. (6 puan)

16 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Tolgay Arslan geçen sezon transfer olduğu Udinese'de bu sezon 16 maçta sahada yer aldı. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.