İtalya'da Tolgay Arslan fırtınası! ''Udinese için bir nimet''

Tolgay Arslan'ın takımı Udinese, İtalya Serie A'nın 16. haftasında Empoli'ye konuk oldu. Carlo Castellani Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 3-1 glaip ayrıldı.
Empoli'ye 3 puanı getiren golleri, 49. dakikada Petar Stojanovic, 59. dakikada Nedim Bajrami ve 78. dakikada Andrea Pinamonti attı. Udinese'nin tek golü 22. dakikada Gerard Deulofeu'den geldi.
Tolgay Arslan'ın Empoli - Udinese maçındaki performansını değerlendiren İtalyan basını, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna 10 üzerinden 5,5 ile 6 arasında değişen puanlar verdi. İtalyanların Tolgay hakkındaki yorumları şöyle:
Tuttomercatoweb: "Lazio maçının kahramanı, 38. dakikada uzaktan sert bir şutla Empoli kalecisi Vicario'yu meşgul etti ve geçen haftaki başarısını tekrarlamak istedi. Böyle fiziksel bir takıma geometrik oyunuyla hizmet etmesi adeta bir nimet gibi." (6 puan)
Calcio Mercato: "İlk yarıdaki oyunuyla takıma düzen ve dirilik verdi. Ardından takımın geri kalanıyla birlikte battı" (5,5 puan)
Tuttosport: "Geometrik oyunu sahip ancak takım arkadaşları tarafından her zaman doğru şekilde desteklenmiyor" (6 puan)
Mondo Udinese: Lazio maçındaki başarısını 38. dakikada uzak mesafeli bir şutla tekrarlamaya çalıştı ancak kaleci Vicario topu çeldi. Oyun sırasında birçok top çaldı. (6 puan)
Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Tolgay Arslan geçen sezon transfer olduğu Udinese'de bu sezon 16 maçta sahada yer aldı. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.
Star.com.tr