Tolgay Arslan Serie A'yı salladı! ''İnanılmaz...''

Star.com.tr 3 Aralık 2021 Cuma 15:58 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 16:01

Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Udinese, Serie A'nın 15. haftasında Lazio'ya konuk oldu. Roma Olimpiyat Stadı'da gol düellosu şeklinde geçen maç 4-4 sona erdi.

8 GOL

Lazio'nun golleri 34. dakikada Ciro Immobile, 51. dakikada Pedro, 56. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 79. dakikada Francesco Acerbi'den geldi. Udinese'de ise 17 ve 32. dakikalarda Beto, 44. dakikada Nahuel Molina ve 90+9. dakikada Tolgay Arslan fileleri sarstı.

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3 KIRMIZI KART

Lazio'da 57. dakikada Patric Gabarron, Udinese'de ise 69. dakikada Nahuel Molina ve 90+10'da Walace kırmızı kart gördü.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Tolgay Arslan, 63. dakikada Mato Jajalo'nun yerine oyuna dahil oldu. Udinese'ye 90+9'da attığı golle 1 puanı getiren Tolgay, İtalyan basınında adından en çok söz ettiren isim oldu.



TOLGAY ARSLAN: BU MAÇI KİMSE UNUTMAYACAK

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Herkes için harika bir maçtı. İki takım da çok iyi oynadı. Bu maçı kimsenin unutmayacağını düşünüyorum. 99. dakikada beraberliği yakaladığımız için mutluyuz. İlk yarının sonunda 3-1 öndeydik ama Lazio harika bir kulüp, harika taraftarları ve harika bir teknik direktörleri var. Takım ruhunu ortaya koymak açısından önemli bir puan kazandık" ifadelerini kullandı.

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TOLGAY'A 7 PUAN

İtalyan basınında Tolgay Arslan'ın performansı için övgü dolu sözler sarf edilirken, tecrübeli oyuncuya 10 üzerinden 7 puan verildi.

"CESARET, TEKNİK VE SOĞUKKANLILIK"

Sport Mediaset'te Tolgay'ın oyunu için "99. dakikada ceza sahası içinden güzel bir pozisyonla beraberliği getiren golü attı. Böyle bir maçın sonunda böyle bir gol atmak cesaret, teknik ve soğukkanlılık ister" yorumu yapıldı.

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"TOLGAY ARSLAN'IN GİRİŞİYLE OYUN BİR ANDA DEĞİŞTİ"

Mondo Udinese'de ise Tolgay Arslan'ın oyuna girmesiyle her zamanki gibi kalitesini ortaya koyduğu belirtilerek, "Onun girişiyle birlikte oyun bir anda değişti. Her şeyini verdi ve sonunda ödüllendirildi, son dakikada ceza sahasının kenarından inanılmaz bir gol attı." ifadeleri kullanıldı.

14 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giydikten sonra 2020 yılında Udinese'ye transfer olan Tolgay, bu sezon Serie A'da 14 maça çıktı ve 1 gol atıp, 2 asist yaptı.