İngiltere'de gündem Çağlar Söyüncü! ''Soğukkanlı ve hatasız''

2 Aralık 2021 Perşembe 10:07 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 10:07

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Southampton'a konuk oldu. St. Mary's Stadı'nda oynanan maç 2-2 berabere sona erdi.

Ev sahibi takımın golleri 3. dakikada Jan Bednarek ve 34. dakikada Che Adams'tan gelirken, Leicester City ise 22. dakikada Jonny Evans ve 49. dakikada James Maddison ile fileleri sarstı.

Bu sonuçla Southampton puanını 15'e yükselterek, Premier Lig'de 16. sırada yer aldı. 19 puanlı Leicester ise 8. basamakta yer alıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE 5 PUAN

Çağlar Söyüncü karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakikada sahada kaldı. İngiliz basını, milli stoperin Southampton'daki performansını sıradan bularak, 10 üzerinden 5 puan verdi.

"ÇAĞLAR SOĞUKKANLI VE HATASIZDI"

Çağlar için yapılan yorumda, "Baskı altında soğukkanlıydı ve göze batan hatalar yapmadı. Ancak savunmada "olağanüstüydü" diyebileceğimiz bir anı da yoktu. Bir stoper için sessiz bir oyun her zaman kötü bir şey değildir." ifadelerine yer verildi.

BRENDAN ROGERS: İLK YARIDA KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ VARDI

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers ise takımının özellikle ilk yarıdaki performansından memnun olmadığını belirterek, "İlk yarıda oyuna daha fazla enerji ve kalite getirmemiz gerekiyordu. Yeterince agresif değildik ve konsantrasyon eksikliği yaşadık. İkinci yarıda ise bizim adımıza harika bir mücadele vardı" diye konuştu.