2 Aralık 2021 Perşembe 10:44 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:05

Galatasaray ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncuları belirliyor. Sarı kırmızılı takımdan gönderilecek ilk isim ise şimdiden belli: Gustavo Assunçao

Çağlar Söyüncü yine gündem! "Soğukkanlı ve hatasız"

GUSTAVO ASSUNÇAO OCAK AYINDA YOLCU!

Geçtiğimiz yaz, transfer döneminin son gününde takıma katılan 21 yaşındaki Brezilyalı ön libero Portekiz'in Famalicao takımından kiralanmıştı. Potansiyeli olan genç bir futbolcu olarak transfer edilen ve 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Gustavo Assunçao'nun bonservisi alınmayacak ve ocak ayında takımdan gönderilecek.

MALİYETİ 200 BİN EURO

Takımdan ayrılması kesinleşen Gustavo Assunçao'nun Galatasaray'a yarım sezonluk maliyeti ise 200 bin euro.

2 KEZ FORMA GİYDİ

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de Galatasaray formasını sadece 2 kez giydi ve toplam 134 dakika sahada kalabildi.

Süper Lig'de Çağdaş Atan sürprizi! Teklif bekliyor

KEREM AKTÜRKOĞLU, MARCAO VE CICALDAU'YA TEKLİF BEKLENİYOR

Sarı kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Alexandru Cicaldau'yu ise Avrupa takımları takip ediyor. Henüz resmi teklif gelmedi ancak Lyon, Atalanta, Nantes ve Marsilya gibi takımların bu oyuncuları scoutlarına izlettiği biliniyor. Galatasaray futbolcularına cazip bir teklif gelmesi halinde ocak ayında ya da sezon sonunda masaya oturmaya hazır.