Hakan Çalhanoğlu fırtınası! ''Adam her yerde''

2 Aralık 2021 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:40

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 15. haftasında Spezia'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı. Inter'e 3 puanı getiren golleri 36. dakikada Roberto Gagliardini ve 58. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez attı.

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HAKAN ÇALHANOĞLU 69 DAKİKA OYUNDA KALDI

Inter'de son haftaların formda oyuncusu Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlarken 69. dakikada yerini Stefano Sensi'ye bıraktı. Çalhanoğlu'nun oynadığı futbol hem hocası Simone Inzaghi'den hem de İtalyan basınından övgü aldı.

SIMONE INZAGHI: "HAKAN ÇALHANOĞLU MAÇ MAÇ BÜYÜYOR"

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Spezia maçı sonrasında yaptığı açıklamada Hakan'la ilgili bir soru üzerine "Çalhanoğlu kendisini daha çok ortaya koyuyor çünkü o kaliteye ve niceliğe sahip. O maç maç büyüyor. Herkes gibi ben de ondan memnunum. Bu birlik ve bu arzu ile hala büyüyebiliriz" cevabını verdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA 7 PUAN

İtalyan basını da Milli futbolcunun performansından övgüyle bahsederken, başarılı orta saha oyuncusuna Spezia maçında 10 üzerinden 7 puan verdi.

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"HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN HARİKA PERFORMANS"

Tuttomercatoweb, Hakan Çalhanoğlu'nun tribünleri de arkasında aldığını belirterek "San Siro korosu serbest bırakıldığı anlarda onun harika performansının altını çiziyor. Koşuyor ve yaratıcı futbol oynuyor. Fakat bu yaptıkları kesinlikle son haftalarda yeni değil." yorumunu yaptı.

"ADAM HER YERDE"

Calcio Mercato ise başarılı orta saha oyuncusunun sahanın her yerinde olduğunu vurgulayarak, "Adam her yerde! Basit oynuyor, sahadaki boş koridorları görüyor ve çok sayıda top kurtarıyor. Ayrıca önleyici markajda da iyi" ifadelerini kullandı.

"SAHANIN ORTASINDAN KENDİSİNİ HİSSETİRİYOR"

Il Messaggero da Hakan Çalhanoğlu'ndan övgüyle bahsederek "Üst üste 3 maç gol atamıyor ama sahanın ortasında kendisini hissettiriyor" yorumunda bulundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN 16 MAÇTA 4 GOL, 4 ASİST

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktğı 16 resmi maçta 4 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Inter ise Spezia galibiyetiyle puanını 34'e çıkardı. Serie A'da lider Napoli'nin 2 puan gerisinde, 3. sırada bulunan Inter şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.