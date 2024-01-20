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Spor

İtalya'da yine ırkçılık skandalı!

İtalya Serie A'nın 21. haftasında oynanan Udinese - Milan maçı, Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu.

20 Ocak 2024 Cumartesi 23:45 - Güncelleme:
İtalya'da yine ırkçılık skandalı!
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İtalya Serie A'da oynanan Udinese - Milan maçı, Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu. Milanlı futbolcular, soyunma odasının yolunu tuttu.

Maçın 32. dakikasında Udinese tribünlerinden Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası Fransız kaleci eldivenlerini çıkarıp kaleyi terk etti ve soyunma odasına doğru yöneldi.

Milanlı oyuncular soyunma odasına giden Maignan'ı ikna etmek için peşinden gitti. Yaklaşık 5 dakika sonra Maignan ikna oldu ve Milan takımı sahaya döndü.

Milan'ın sahaya dönmesi ile birlikte oyun yeniden hareketlendi.

  • SerieA
  • Milan
  • ırkçı tezahüratlar

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