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İtalya'dan Riza Durmisi iddiası: Beşiktaş devrede

Beşiktaş'ın Lazio forması giyen sol bek oyuncusu Riza Durmisi'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.

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Beşiktaş Transfer çalışmalarına devam ederken gündeme gelen isimlerden birinin de Riza Durmisi olduğu iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio forması giyen sol bek oyuncusu için Beşiktaş ile birlikte Marsilya'nın transfer isteği olduğu kaydedildi. Siyah beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Riza Durmisi için satın alma opsiyonlu kiralam teklifi yaptı. Siyah beyazlıların 8 milyon euroluk satın alma bedeli konusunda ısrarcı davrandığı kaydedildi. Öte yandan L'Equipe Gazetesi'nde yer alan habere göre Marsilya da Riza Durmisi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Lazio'nun geçtiğimiz yıl Real Betis'ten 7,5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Riza Durmisi, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldığı için gönderilmesine sıcak bakıldığı vurgulandı.

(Futbol Arena)

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