İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0211
  • EURO
    7,7148
  • ALTIN
    383.345
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını da yazdı! Galatasaray'da ilk ayrılık netlik kazandı
Spor

İtalyan basını da yazdı! Galatasaray'da ilk ayrılık netlik kazandı

Koronavirüs nedeniye Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı-kırmızılılar, sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan transfer edilen Florin Andone'yle ilişkin son kararını verdi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:49 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:49
ABONE OL

Galatasaray'da yaprak dökümü. Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

Tuttomercatoweb'in okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;

"Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek. Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor. Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."

Başkan Erdoğan paylaştı! İşte pandemi hastanelerinden ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.