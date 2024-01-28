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Spor

İtalyan basını duyurdu! İşte Juventus'un Kenan Yıldız kararı

İtalyan basını, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili takımının aldığı kararı duyurdu. İşte Juventus'un o kararı...

28 Ocak 2024 Pazar 14:07 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! İşte Juventus'un Kenan Yıldız kararı
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Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Inter ile oynanacak maçta ilk 11'de sahaya çıkacak.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Empoli ile oynanan maça yedek kulübesinde başlayan ve 78'de oyuna dahil olan genç oyuncunun ligin bir sonraki haftasında kesin olarak 11'de yer alacağı belirtildi.

Juventus'ta bu sezon 14 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Empoli ile oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılan ve 2 puan kaybeden Juventus, ligin 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Inter'e konuk olacak.

Inter ile Juventus arasındaki karşılaşma 4 Şubat Pazar günü oynanacak.

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