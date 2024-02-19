Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

VILLA'DA KALMASI DÜŞÜK İHTİMAL

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Aston Villa'nın İtalyan futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmasının düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.

İTALYA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Zaniolo'nun da bu durumun farkında olduğu ve 24 yaşındaki futbolcunun sezonun tamamlanmasıyla birlikte bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a geri döneceği aktarıldı. Ancak İtalyan futbolcunun, gelecek sezon yeniden İtalya'ya geri dönmeyi düşündüğü kaydedildi.

3 KULÜP TAKİP EDİYOR

Fiorentina, Milan ve Juventus'un, Zaniolo'nun durumunu takip ettikleri, 3 kulübün de Aston Villa'nın yaptığı gibi 24 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğini düşündükleri iddia edildi.

ASTON VILLA PERFORMANSI

Aston Villa'da bu sezon 27 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

İtalyan futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.