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İtalyan basını, Mattia Destro'nun devre arasında Galatasaray'a imza atacağını yazdı

Corriere dello Sport, golcü takviyesi yapacak olan Cim-Bom’un Bologna’nın 27 yaşındaki forvetini kadrosuna katmak için düğmeye bastığını ileri sürdü.

  • StarSpor
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İTALYAN basını, Bafetimbi Gomis’i gönderdikten sonra golcü arayışlarına başlayan ve devre arasında bu mevkiye takviye yapacak olan Galatasaray için Mattia Destro iddiasında bulundu.

Çizme’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport, Sarı-Kırmızılılar’ın Bologna’da forma giyen 27 yaşındaki forveti için girişimlere başladığını yazdı. Haberde Seri A ekibinde teknik direktör Filippo Inzaghi’nin gözünden düşen ve formasını Palacio’ya kaptıran Destro’nun devre arasında İstanbul’un yolunu tutabileceği yorumu yapıldı. 2015 yazında Roma’dan 8.5 milyon euroya Bologna’nın yolunu tutan İtalyan forvet, bu sezon 6 maçta 191 dakika süre almasına karşın skor ve asist katkısı yapamadı. Her iki ayağını kullanabilen İtalyan forvetin, kulübüyle 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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