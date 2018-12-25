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İtalyan basınına göre Beşiktaş Kalinic'le ilgileniyor

Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid’den ayrılmayı planlayan Nikola Kalinic’i radarına aldı. Siyah-Beyazlılar, Hırvat golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak için çalışmalara başladı.

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ATLETİCO’DAN AYRILACAK

GEÇEN sezonun devre arasında Cenk Tosun’u Everton’a satan ve o günden bu zamana kadar gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş, aradığı forveti İspanya’da buldu… Siyah-Beyazlılar’ın radarındaki isim Atletico Madrid’in Hırvat yıldızı Nikola Kalinic… Dünya Kupası sonrasında da Kartal’la görüşen Kalinic, tercihini İspanyol ekibinden yana kullanmıştı. Ancak sezon başından bu yana La Liga’da istenilen performansı gösteremeyen 30 yaşındaki golcünün üzeri çizildi.

İTALYAN BASINI DOĞRULADI

BU sezon La Liga’da 15 maçta sadece 697 dakika süre alan ve 3 gol kaydeden Kalinic, Griezmann ile Diego Costa’nın arkasında kaldı… İtalyan basını sezon başında Milan’dan Atletico’ya büyük umutlarla giden Hırvat golcünün teknik direktör Simeone’nin gözüne giremediğini ve Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığını kaydetti. Mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş 30 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için çalışmalara başladı. Transfer öncesi Şenol Güneş’in de onayın alındığı bildirildi. 

(Gunes)

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