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  • İtalyan basınından bomba iddia! Ferdi Kadıoğlu, Napoli ile anlaştı
Spor

İtalyan basınından bomba iddia! Ferdi Kadıoğlu, Napoli ile anlaştı

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 24 yaşındaki yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu için İtalyan basının bomba gibi bir iddia geldi. Milli yıldızın, Napoli anlaşma sağladığı hatta İtalyanca derslerine bile başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

6 Mayıs 2024 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
İtalyan basınından bomba iddia! Ferdi Kadıoğlu, Napoli ile anlaştı
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Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertlilere veda etmek için artık gün sayıyor.

'NAPOLI İLE ANLAŞTI' İDDİASI

24 yaşındaki sol bek, İtalyan basınının iddiasına göre; Napoli'yle anlaştı ve İtalyanca derslerine başladı.

İSTEYENİ ÇOK

Ferdi Kadıoğlu'nu Napoli'nin yanı sıra Arsenal, Leverkusen ve West Ham gibi kulüpler de takip ediyordu.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Başkan Ali Koç, Şubat ayınca katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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