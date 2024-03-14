İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2024 Perşembe / 5 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1283
  • EURO
    35,1898
  • ALTIN
    2239.4
  • BIST100
    8921.86
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basınından sürpriz iddia! Jose Mourinho, Süper Lig devine
Spor

İtalyan basınından sürpriz iddia! Jose Mourinho, Süper Lig devine

İtalyan basınından gündemde bomba etkisi oluşturacak bir iddia geldi. İtalya'da çıkan habere göre Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırması durumunda Jose Mourinho'yu takımın başına getirebilir. İşte o haberin detayları...

14 Mart 2024 Perşembe 09:29 - Güncelleme:
İtalyan basınından sürpriz iddia! Jose Mourinho, Süper Lig devine
ABONE OL

Sezonu 3 kupayla kapatmak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon hakkında gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig şampiyonluğunun kazanılamaması halinde Kanarya'nın teknik direktör değişikliğine gideceği öne sürüldü.

Calciomercato'da Maurizio Russo imzasıyla yayınlanan haberde, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'dan memnun olduğu ancak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırması halinde hoca değişikliği yaşanacak.

EN GÜÇLÜ ADAY FENERBAHÇE!

İtalyan gazetesi, sarı-lacivertli kulübün ilk hedefinin ise Jose Mourinho olduğu ileri sürüldü.

Haberde, Roma'daki görevinden ayrılan 61 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının önünde Manchester United, Chelsea, Newcastle, Al-Hilal, Al-Nassr, Napoli ve Juventus seçeneklerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de güçlü bir aday olarak yer aldığı vurgulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.