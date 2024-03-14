Sezonu 3 kupayla kapatmak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon hakkında gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig şampiyonluğunun kazanılamaması halinde Kanarya'nın teknik direktör değişikliğine gideceği öne sürüldü.

Calciomercato'da Maurizio Russo imzasıyla yayınlanan haberde, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'dan memnun olduğu ancak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırması halinde hoca değişikliği yaşanacak.

EN GÜÇLÜ ADAY FENERBAHÇE!

İtalyan gazetesi, sarı-lacivertli kulübün ilk hedefinin ise Jose Mourinho olduğu ileri sürüldü.

Haberde, Roma'daki görevinden ayrılan 61 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının önünde Manchester United, Chelsea, Newcastle, Al-Hilal, Al-Nassr, Napoli ve Juventus seçeneklerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de güçlü bir aday olarak yer aldığı vurgulandı.